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Ümraniye'de ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilik'ten açıklama geldi

#Ümraniye#Kağıt Toplayıcıları#İstanbul Valiliği
Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklama geldi

Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında olay çıktı. Kağıt toplayıcıları polisi taş yağmuruna tutarken, polis biber gazı ile gruba müdahale etti. Yaşanan olaylar sırasında belediyeye ait araçlar zarar görürken, sokak aralarında kovalanan göstericiler gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, çıkan olayların ardından açıklama yayınladı. 951 personelin katılımıyla eşzamanlı denetim gerçekleştirildiğini belirten Valilik, "Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ümraniye İlçemiz Esenkent Mahallesinde (Kadosan Bölgesi) atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerleri; Valiliğimiz, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinin 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirilmiştir" denildi.

Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklama geldi

Açıklamada, "Bu çalışmalarda; 2'si belediye ruhsatlı, 22'si tehlikesiz atık toplama-ayırma belgeli, toplam 77 işyeri denetlenmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12'si mühürlenmiş, diğer iş yerleri hakkında başlatılan yasal işlemler devam etmektedir. Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu işyerlerinde, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 33 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetlerine katılan bütün kurumlarımızın personeli ile çalışmalarımıza destek veren Ümraniyeli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklama geldi

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#Ümraniye#Kağıt Toplayıcıları#İstanbul Valiliği