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Ümraniye'de okulu bıçakla basıp müdür yardımcısını tehdit etti! Öğrenci hakkında 'gözlem' kararı

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#Ümraniye #Okul#Öğrenci
Ümraniyede okulu bıçakla basıp müdür yardımcısını tehdit etti Öğrenci hakkında gözlem kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:55

İstanbul Ümraniye'de Yunus Emre Ortaokulu'nda okulu bıçakla basıp müdür yardımcısı S.M.U.'yu tehdit eden öğrenci K.Ş hakkında, akıl hastalığı olup olmadığının tespitine yönelik üç hafta süreyle 'gözlem' kararı verildi.

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Olay, 24 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak'taki Yunus Emre Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı.

İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı.

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi. İhbar üzerine polisin gözaltına aldığı K.Ş. savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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'GÖZLEM' KARARI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği K.Ş. hakkında, akıl hastalığı olup olmadığının tespitine yönelik üç hafta süreyle gözlem altına alınması kararı verildi.

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#Ümraniye #Okul#Öğrenci

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