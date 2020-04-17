Ümraniye'de mührü kırılan kahvehaneye 2. baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetimlerde, dün Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir kafenin açık olduğu, içeride nargile içilerek oyun oynandığı bilgisinin edinildi. Bunun üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda iş yerinin açık olduğu, içeride bir masa etrafında bazı şahısların oyun oynadığı tespit edildi. İş yeri sahibi Ali M. ve 7 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er TL idari para cezası uygulandı.

KIRAATHANENİN MÜHRÜ KIRILARAK TEKRAR AÇILMIŞ

Aynı gün Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde kahvehane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin mührünün kırılarak tekrardan faaliyete geçtiği belirlendi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, açık olan iş yeri çalışanı Sefa C. ve 3 kişi hakkında da yine 3 bin 180'er TL tutarında idari para cezası uygulandı. Her iki iş yeri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.