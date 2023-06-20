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Ümraniye'de motosikletli saldırganların eve ateş açtıkları anlar kamerada

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#İSTANBUL#Ümraniye#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:18

İstanbul Ümraniye'de motosikletli 3 kişi iddiaya göre husumetli oldukları Ümit Dağtekin'e evinin önünde silahla saldırdı. Ümit Dağtekin'in kardeşinin yaralandığı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 18 Haziran gecesi saat 01.00 sıralarında Ümraniye Âşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletle gelen silahlı 3 kişi, husumetli oldukları belirtilen Ümit Dağtekin'in evine kurşun yağdırdı. Saldırganlar geldiği sırada evin önünde bulunan Ümit Dağtekin ile kardeşi Adem Dağtekin, kurşunlardan kurtulmak için eve kaçtı. Saldırı sırasında Adem Dağtekin, bacağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Adem Dağtekin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çevredeki çok sayıda boş kovan dikkat çekti.

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SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin önüne gelen bir motosikletten Ümit Dağtekin ve kardeşi Adem Dağtekin'in üzerine ateş açıldığı ve sonrasında motosikletin hızla uzaklaştığı görülüyor. Kurşunların hedefi olan Adem Dağtekin'in aksadığı anlar da görüntülere yansıyor.

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#İSTANBUL#Ümraniye#Polis

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