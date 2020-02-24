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Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada

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Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada
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ÜMRANİYE'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.

Beykoz-Kadıköy seferine devam eden özel halk otobüsüne ara sokaktan çıkan O.S.'nin kullandığı minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Yapılan incelemede O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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