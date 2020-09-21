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Gündem
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul-DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi kamerada

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ÜMRANİYE'de maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş de edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de İstek Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleşen evden gelin alma merasiminde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaksızın eğlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülere ayrıca gelin almaya gelen grubun zaman zaman havaya ateş ettiği ve meşaleler yakıldığı görüldü.

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