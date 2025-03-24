×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ümraniye'de kuyumcudan 100 bin liralık bileklik çalan şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ümraniye#Kuyumcu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 10:14

İstanbul Ümraniye'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda 100 bin lira değerinde bileklik çalan G.K. (31) kaldığı otelde yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken daha önceden 2 suç kaydı olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, 20 Şubat'ta Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yerinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının farkına varan kuyumcu, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadından şüphelendiğini söylemesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerdeki kadının bilekliği eline aldığı bakıyormuş gibi yaparak hızla cebine koyduğu görüldü. Kimlik bilgileri tespit edilen G.K.'yı güvenlik kameralarıyla takibe alan polis, şüphelinin Ümraniye'de kaldığı oteli belirledi. Otele yapılan operasyonla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G.K.'nın daha önceden iki suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ümraniye#Kuyumcu

BAKMADAN GEÇME!