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Ümraniye'de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı

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#Ümraniye#Patlama#Doğalgaz Patlama
Ümraniyede korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 05:32

Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında patlama meydana geldi. Patlama sırasında 1 kişi yaralanırken, büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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İstiklâl Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile birlikte çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.

Ümraniyede korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı

'ÇOK KORKTUK SANKİ BOMBA PATLADI'

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Çok korktuğunu belirten bina sakini Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim de mutfak, kapılar hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binada, 5 numarada oturuyoruz" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ümraniyede korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı

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#Ümraniye#Patlama#Doğalgaz Patlama

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