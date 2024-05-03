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Ümraniye'de korkunç olay! Yolcu, tartıştığı İETT şoförünü silahla yaraladı

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#Ümraniye#İett#Silahlı Saldırı
Ümraniyede korkunç olay Yolcu, tartıştığı İETT şoförünü silahla yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:30

İstanbul Ümraniye'de İETT şoförü Emircan Gülce tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar şoförü takip eden şüpheli Doğan Can, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti. Silahlı saldırıda otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı.

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Olay, dün Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile Doğan Can isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen Doğan Can isimli yolcu, aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti.

6 EL ATEŞ ETTİ

Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Mustafa Gül isimli bir vatandaş, "Bu arkadaşlar Kadıköy'de tartışmışlar önce, şahıs öndeki araçla buraya gelmiş. Evine gidip silah almış ve şoförün üzerine ateş ederek şoför arkadaşı yaralamış. 3 mermi alarak yaralanmış. Üç mermiden, bir tanesini dizinden, bir tanesi kalçadan ve bir tanesi de kasığına gelmiş. Buradaki vatandaşlar tarafından müdahale edilmiş" dedi.

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#Ümraniye#İett#Silahlı Saldırı

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