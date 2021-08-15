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Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de korkunç olay! Baldızını sokak ortasında bacağından vurdu

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Ümraniye'de korkunç olay! Baldızını sokak ortasında bacağından vurdu

Ümraniye'de boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, tartıştığı baldızını sokakta silahla bacağından vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Polat da polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay saat 14.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan İbrahim Polat , bir süre kendisinde kalan çocuklarını eşinin kız kardeşi Pınar Yüzügüldür'e bırakmak için evine gitti. Bu sırada çocuklar babalarından ayrılmak istemeyerek ağlamaya başladı. Bu sırada Pınar Yüzügüldür ile İbrahim Polat arasında tartışma çıktı. Polat, Yüzügüldür'ü silahla bacağından vurarak yaraladı. K

adın kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise, yerdeki boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı. 

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"YAKALANMIŞ UMARIM SERBEST KALMAZ"

Olayı gören Zeynep Baran "Kadın ayrılmak istemiş kocasından, birçok kez de tehdit etmiş. Kapımızın önünde karısının kız kardeşini bacağından vurdu. Bilerek mi vurdu, yanlışlıkla mı vurdu bilmiyorum" diye konuştu.

ZANLI TESLİM OLDU

Eşinin kız kardeşini vuran Polat'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Pınar Yüzügüldür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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