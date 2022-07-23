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Ümraniye’de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

#Ümraniye#Trafik Kazası#Motosiklet

Ümraniye’de iddiaya göre aşırı hızla seyreden motosiklet, sola dönüş yapan kamyonetle çarpışarak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ümraniye Çetin Caddesi üzerinde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, açık kasa kamyonet sola doğru dönüş yaptığı sırada aynı istikamette arkadan hızla gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adem Ateş isimli bir esnaf, “Cadde tek yön olduğu için motorlar çok hızlı. Sokaklardan araçlar çıkıyor, kaldırımda insanlar yürüyor. Motorların yavaş gitmesi gerekiyor. Başka çare yok. Bence aşırı hızdan dolayı kaza meydana geldi” dedi. Cadde üzerinde sürekli kaza olduğunu söyleyen Emin Öztürk isimli bir vatandaş ise “Bu yol çift yönlüydü. Tek yöne çevirdiler. Tek yöne çevirince araçlar süratli gidiyor. Yolun çok bağlantıları var. Çift yön daha iyiydi, insanlar temkinliydi. Tek yön olunca insanlar sürat yapıyor. Kazalar meydana geliyor. Yolun eski haline dönmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ümraniye’de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücünün sola dönüş yapan kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği, çevredeki esnafın panik halinde sürücünün yardımına koştuğu görülüyor.

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#Ümraniye#Trafik Kazası#Motosiklet

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