MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜmraniye'de korkunç kaza! Araç takla attı
GeriGündem Ümraniye'de korkunç kaza! Araç takla attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK - DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de korkunç kaza! Araç takla attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniye'de korkunç kaza! Araç takla attı
Abone Olgoogle-news

Ümraniye’de akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İşinden evine doğru gitmek üzere 41 AFV 644 plakalı otomobiliyle yola çıkan Gündüz Azizoğlu, caddede seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkmasıyla kaldırıma çarpıp takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Sürücü Azizoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Uğur Çavuş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Gündüz Azizoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle