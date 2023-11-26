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Kaza, saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Saray Mahallesi KÃ¼Ã§Ã¼ksu Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Cadde Ã¼zerinde bulunan Ä±ÅŸÄ±klarda bekleyen Ã–mer Sevim yÃ¶netimindeki 34 AND 188 plakalÄ± otomobille aynÄ± istikamette seyir halinde olan 34 DAY 252 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Â Ã‡arpmanÄ±n etkisi ile otomobil refÃ¼jdeki Â trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na Ã§arptÄ±. Hafif ticari araÃ§ ise bir apartmanÄ±n bahÃ§e duvarÄ±na Ã§arparak durabildi. Kazada otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã–mer Sevim ile hafif ticari araÃ§ iÃ§erisinde yolculuk yapan UÄŸur BakÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis rakipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± ambulansla hastane kaldÄ±rdÄ±.Â

POLÄ°S EKÄ°PLERÄ° HAVAYA ATEÅž AÃ‡TI, DURMADIÂ

Kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§larÄ±n Ã§ekici ile olay yerinden gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada refÃ¼jde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis memuru Sefa A.'ya, 59 PN 356 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ Ã§arptÄ±ktan sonra hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurmak iÃ§in havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±. Polise Ã§arparak yaralanmasÄ±na neden olan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Polis memuru Sefa A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan polis memurunun tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. Ã–te yandan polis memuruna Ã§arpan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ise kÄ±sa sÃ¼re sonra yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

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Kazaya tanÄ±k olan Cihan BakÄ±r, "Bundan Ã¶nce bir kaza olmuÅŸtu, polis yolu kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra beyaz bir araba hÄ±zla geldi, polise vurdu. Polis havada uÃ§arak baÅŸka bir arabaya Ã§arptÄ±. Ben durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben bakamadÄ±m, ambulansÄ± aradÄ±m. Gelip aldÄ±lar, acil ÅŸifalar diliyorum" dedi.