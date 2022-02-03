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Ümraniye’de kaza yapan motosikletli aracın üstüne düştü

#Kaza#Motosiklet#Otomobil

Ümraniye'de otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üstüne düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsünün araç üzerinde yattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza dün saat 12.00 sıralarında Site Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye çıkmak isteyen 34 GMN 83 plakalı otomobil sürücüsü yolda giden 34 MF 5785 plakalı motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli takla atarak araç üzerine düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralının yanına giderek yardım etmek istedi. Yaralıyı araç üzerinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü araç üzerinden indirerek ambulansa aldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan motosiklet sürücüsünün araç üzerindeki yaralı hali otobüsteki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"KAPUTUN ÜZERİNDE YATTI"

Görgü tanığı Cemil Özen, "Araç aşağıdan yukarı doğru geliyordu. Caddeden gelen motosikletle çarpıştı. Sürücü otomobil üzerine düştü. Kaput ve ön camın üzerinde bayağı bir yattı. Ambulans geldi aldı götürdü. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü" dedi.

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#Kaza#Motosiklet#Otomobil

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