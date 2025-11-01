Ümraniye'de kan donduran olay! Cinnet geçiren adam, oğlu ve kardeşini öldürdü

Haberin Devamı

Olay 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y. oğulları ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında cinnet geçiren adam 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y'yi bıçakladı. Büyük oğlu durumu amcasına bildirip yardım istedi. Eve gelen Metin Y. olaya müdahale ederken abisi tarafından bıçaklandı. Oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi.