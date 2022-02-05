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Kan donduran vahşet! Kızının gözü önünde katletti

#Cinayet#Hamile#Ümraniye

İstanbul Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani adam, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan kadına 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü Ümraniye’de Adem Yavuz Mahallesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasret Dalkoparan (19), birlikte yaşadığı, madde bağımlısı Ozan Dum’un (21) aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan’ın evine sığındı. Tartışmadan birkaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan’ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan’ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak Hasret Dalkoparan’a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybetti. Cani saldırgan, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Silah seslerini duyan yenge, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kurşunların televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kana bulandığı görüldü.

CENAZEDE AİLE YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

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Ozan Dum tarafından katledilen Hasret Dalkoparan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan’ın gözyaşlarına boğulan aile yakınları, fenalık geçirdi.

Kan donduran vahşet Kızının gözü önünde katletti

CANİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

18 suç kaydı bulunan Ozan Dum, polisin detaylı çalışmaları sonucu kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan cani saldırgan, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KANLAR İÇERİSİNDE PARÇALARA AYRILDIĞINI GÖRDÜK”

Görgü tanığı yenge Hülya Dalkoparan, “Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşim eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz” dedi.

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Kan donduran vahşet Kızının gözü önünde katletti
Ozan Dum ve Hasret Dalkoparan

“NE ZAMANA KADAR KADINLAR BÖYLE KATLEDİLECEK”

Baba Derya Dalkoparan, “Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyorlardı. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek? En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damadım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi” ifadelerini kullandı.

“1.5 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE BAŞINDAN VURMUŞ”

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Kuzen Tuğba Dalkoparan ise, “Dün evin önüne gizlenerek, Hasretin ağabeyinin evden çıkmasını beklemiş. Ağabeyi evden ayrılınca içeriye girmiş. Yengesi evde olunca onu dışarıya çıkarmış. Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş. Bebeğinin gözü önünde ölmüş olan eşine işkence uygulayarak parçalara ayırmış” diye konuştu.

Kan donduran vahşet Kızının gözü önünde katletti

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#Cinayet#Hamile#Ümraniye

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