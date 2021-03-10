Ümraniye'de kamyon devrildi! Metrelerce trafik oluştu

Kaza saat 07.30'de Ümraniye TEM Yanyol-Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bünyamin Kılınç'ın kullandığı 34 HJ 7192 plakalı harç yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak yan yattı. Araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıyı yan yatan araçtan çıkartarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.





TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kazada kamyonda bulunan harç yola döküldü. Trafik ekipleri dubalar koyarak yolu trafiğe kapattı. Ataşehir istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen iş makinesi ile yola dökülen harç kaldırıldı. Ekipler 1 saat süren çalışmaları sonu yol temizlenerek trafiğe açıldı. Necmi Kayrancıoğlu isimli bir sürücü "Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Kamyon viraja hızlı girdiğinden devrilmiş. Bütün işlerimiz aksadı. diye konuştu.