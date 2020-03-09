Ümraniye'de iş yerinin çatı katında yangın

Yangın henüz bilinmeyen bir sebeple saat 00.00 sıralarında, Şerifali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi 210 numarada bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında çıktı.



İddiaya göre caddede yürüyen bir kadın, 4 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. Yangını gören bir kişi, "Dumanı ve kokuyu fark edince yangını gördük. Biz arayacaktık. İtfaiye gelmişti. Bildiğimiz yaralı yok. İtfaiyenin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü" dedi.