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Erol DEĞİRMENCİ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasında

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ÜMRANİYE'de, 3 kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörünün yukarı kaldırdığı kepçenin içine oturan 3 kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Kepçenin içinde yapılan ve trafiği tehlikeye atan 3 kişinin yaptığı yolculuk vatandaş kamerasından saniye saniye görüntülendi.

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