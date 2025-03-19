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Ümraniye'de inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

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#İnşaat#Kaza#Ümraniye
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 12:44

Ümraniye Atakent mahallesinde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5'inci katındaki iskele çöktü. Kazada 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay saat 11:10 sıralarında Atakent mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5’inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu meydana geldi. İskelede çalışan İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli 2 işçi iskelenin çökmesi sonucu 5’inci kattan zemine düştü.

Ümraniyede inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridi caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Ümraniyede inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler sinir krizi geçirdi.

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Ümraniyede inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

'DURUMLARI KRİTİKTİ'

Olayı gören Ahmet Oral, "Buradan motorla geçiyordum kalabalığı gördüm 2 kişinin yerde yattığını gördüm. Allah şifalar versin durumları kritik gibiydi. Birisi kaldırımın orada diğeri de bu tarafta yerde yatıyordu başındaki büyük bir feryat ediyordu Allah acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Ümraniyede inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

Ümraniyede inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

Ümraniyede inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

 

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#İnşaat#Kaza#Ümraniye

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