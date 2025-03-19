Ümraniye'de inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

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Olay saat 11:10 sıralarında Atakent mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5’inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu meydana geldi. İskelede çalışan İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli 2 işçi iskelenin çökmesi sonucu 5’inci kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridi caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler sinir krizi geçirdi.

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'DURUMLARI KRİTİKTİ'

Olayı gören Ahmet Oral, "Buradan motorla geçiyordum kalabalığı gördüm 2 kişinin yerde yattığını gördüm. Allah şifalar versin durumları kritik gibiydi. Birisi kaldırımın orada diğeri de bu tarafta yerde yatıyordu başındaki büyük bir feryat ediyordu Allah acil şifalar diliyorum" diye konuştu.