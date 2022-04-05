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Ümraniye’de iftar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Ersin Kılıçarslan
Ümraniye’de iftar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye’de yaşayan Ersin Kılıçarslan ve ailesinin misafiri oldu.

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Erdoğan çifti, iftar vaktini beklerken Ersin Kılıçarslan, eşi ve üç çocuğuyla sohbet etti.

TELEFON DİPLOMASİSİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonla görüştü. Erdoğan, ikinci kez Cumhurbaşkanlığını üstlenen Radev’i tebrik etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’ye Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin ilk toplantısının haziranda Ankara’da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Tokayev'le de ikili ilişkiler ve bölgeser konuları değerlendirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Ersin Kılıçarslan

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