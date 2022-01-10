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Ümraniye'de İETT otobüsü kazası kamerada

#Trafik#İstanbul#Kaza

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iETT otobüsü, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı daha sonra bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza saat 08.30 sıralarında Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde bulunan yolcularla ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak önce yol kenarındaki kaldırıma çıktı ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Bir yolcunun beklediği durağa metreler kala meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken İETT otobüsünde ve iş yerinin duvarında hasar meydana geldi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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