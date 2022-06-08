Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada

#Ümraniye#İstanbul#Polis
Ümraniyede hayalet gösterge hırsızları kamerada

Ümraniye'de motosikletli iki şüpheli lüks otomobilden yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini sökerek çaldı. Otomobildeki 12 bin doları da çalan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Armağanevler Mahallesi Sırt Sokakta geçen cumartesi günü 06.30 sıralarında motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, Murat Binici'ye ait park halindeki lüks otomobilin yanında durdu. Şüphelilerden biri etrafı kontrol ederken, diğeri sürücü kapısının camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini söken şüpheliler, otomobilin içindeki 12 bin doları da çalarak geldikleri motosikletle hızla uzaklaştı. Komşularının otomobilin camının kırıldığını söylemesi üzerine gelen Murat Binici, durumu polise bildirdi. 4 dakikada yaşanan hırsızlık çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletle gelen kasklı iki hırsız , gözlerine kestirdikleri lüks otomobilin yanında durduktan sonra bir süre otomobili inceliyor. Sonra şüphelilerden biri otomobilin camını kırarak aracın içine giriyor. Hayalet gösterge ve otomobildeki 12 bin doları çalan hırsızlar geldikleri motosikletle uzaklaşıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haberin Devamı

"BİR MÜŞTERİME AİT 12 BİN DOLARI ARAÇTA UNUTMUŞTUM"

Otomobilin sahibi Murat Binici "Arabamı evimden 200 metre aşağıda bıraktım, kilitlediğime de eminim. Sabah komşum arabanın camı kırık olduğunu söyledi. Arabamı kontrol ettiğimde, ön kısmını komple söktüklerini farkettim. Bir müşterime ait yaklaşık 12 bin dolar para vardı. Araçta unutmuşum. Onu da çalmışlar. Kasklı bir kişi camı kırıp, içeri giriyor. Yaklaşık 4 dakikada, ne var ne yok hepsini söküyor. Sadece 4 dakika içinde, bir araba bu kadar boşaltılır mı. Şoke içerisindeyim" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniye#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Yeni saadet zinciri CT Movies Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

#CT Movies
50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal

BAKMADAN GEÇME!

Yeni saadet zinciri CT Movies Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

#CT Movies
50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal