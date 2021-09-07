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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de halıcıların rekabeti izdiham getirdi

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Ümraniye'de halıcıların rekabeti izdiham getirdi

Ümraniye'deki bir mağaza, hemen yakındaki bir mağazanın halı ve kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesi üzerine rekabete girişerek bin 200 ürünü 39.90 TL'den satışa çıkarınca izdiham oluştu. İzdiham, drone ile görüntülendi.

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  • Ümraniyede halı izdihamı
  • Ümraniyede halı izdihamı
  • Ümraniyede halı izdihamı
  • Ümraniyede halı izdihamı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ümraniye'deki bir halı mağazası müşteri çekebilmek için bugün öğle saatlerinde 50 TL'ye halı ve kilim satacağını duyurdu. Başka bir mağaza da aldığı kararla fiyatı 39.90 TL'ye düşürerek aynı saatte halı ve kilim satacağını açıkladı.

Müşteriler kampanyanın başlangıç saatinden iki saat öncesinden mağazanın önüne yığılmaya başladı. Kalabalık her geçen dakika artarken, beklenen kamyonetlerin gelmesi ile izdiham görüldü.

Avcılar’da 50 TL’lik halı izdihamı
Avcılar’da 50 TL’lik halı izdihamı

Araç etrafını saran kalabalık nedeniyle ilerlemede güçlük çekerken yarım saat içerisinde bin 200 halı ve kilim araç içerisinden kapışılırken yine sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kapalı kasa kamyonetin iki kapısında oluşan izdiham drone ile havadan da görüntülendi.

Zincir AVM'nin CEO'su Yusuf Çetinkaya, Ümraniye'deki kampanyanın rakiplerinin kararı üzerine anlık geliştiğini, belirterek, "Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur" dedi.

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