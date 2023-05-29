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Ümraniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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#Ümraniye#Trafik Kazası#TEM Otoyolu
Ümraniyede feci kaza Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 03:12

Ümraniye’de bir otomobil aşırı hız yapmasından ve yolun kayganlığından ötürü kontrolden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra da yol kenarında bekleyen minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 23.30 sularında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JS 7529 plakalı otomobil aşırı hızlı oluşundan ve kayganlaşan yolun etkisiyle önce bariyerlere, daha sonra yol kenarında beklemekte olan 34 FTN 321 plakalı minibüse çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu ilk belirlemelere göre araç sürücüsü Yasin Apaydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu.

Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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#Ümraniye#Trafik Kazası#TEM Otoyolu

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