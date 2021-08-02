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HaberlerGündem HaberleriÜmraniye'de feci kaza! 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular
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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de feci kaza! 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular

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Ümraniye'de feci kaza! 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı. Servis minibüsünün devrilerek 25 metre sürüklendiği olayda 5 kişi yaralanırken servis minibüsünde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Silah fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan Güner yönetimindeki 34 LKM 119 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34 CYA 096 plakalı ticari minibüse çarptı. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürüklendi. Ticari minibüs ise MOBESE direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniyede feci kaza 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular
Sağlık ekipleri servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ümraniyede feci kaza 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular
Kazayı gören bir kişi, "Ben de bu güzergahta servis alıyorum. Şuradan araç geldi, hızlı bir şekilde karşıya geçmek istedi galiba. Devrilen araç da düz gelince, herhangi bir ışık ihlali de yoktu. Arka köşeden vurunca servis arabası devrildi ve yan yatarak sürüklendi. Firmada çalışan bir yolcu vefat etti." dedi.

Ümraniyede feci kaza 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsü, ara yoldan çıkan ticari minibüse çarpıyor. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürükleniyor.

Ümraniyede feci kaza 25 metre sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti.... Öğrenince gözyaşlarına boğuldular

Kazada Eyüp Sönmez hayatını kaybetti

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