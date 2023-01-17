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Ümraniye'de esnafa ateş açan şüpheli kendi silahıyla vurularak öldürülmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

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#Ümraniye#Cinayet#Emrah Güner
Ümraniyede esnafa ateş açan şüpheli kendi silahıyla vurularak öldürülmüştü Yeni detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 15:37

Ümraniye'de yol verme kavgasıyla başlayan tartışmanın ardından kavgayı ayırmaya gelen esnafla tartışarak tabancayla 4'ü ağır 6 kişiyi yaraladıktan sonra silahını düşürünce öldürülen Emrah Güner (34) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay sırasında kardeşi ve babası da yaralanan şüpheli Kazım E.(30) boğuşma sırasında silahın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Emrah Güner'in otomobilinde yapılan aramada atış eğitmeni eşine ait olduğu öğrenilen 3 tabanca ve 100 mermi bulundu.

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Ümraniye, Saray Mahallesinde bulunan Sanayi sitesinde dün meydana gelen olayda Emrah Güner, araçla yol verme yüzünden A.K. ile yol tartışmasına girmişti. Kısa bir tartışmanın ardından A.K. olay yerinden ayrılırken, Emrah Güner bu kez kavgayı ayırmaya çalışan sanayi esnafı ile tartışmaya başlamıştı. Kavga sırasında bir anda silahı çeken Emrah Güner kalabalığa doğru ateş açmıştı.

Bu sırada Berkay İ.(29), Mehmet İ.(64) Kemal T.(57) Fahrettin A.(54) ağır şekilde, Ertem T.(24) ve Cemil U.(47) hafif şekilde yaralanmıştı. Çıkan kargaşa sırasında silahını düşüren Emrah Güner ise silahı alarak ateş açan Kazım E. tarafından öldürülmüştü. 

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN OTOMOBİLDEN 3 TABANCA 100 MERMİ DAHA ÇIKTI.

Polis, Emrah Güner'i öldürdüğü belirlenen Kazım E.'yi olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına almıştı. Emrah Güner'in otomobilinde yapılan aramada atış eğitmeni eşine ait olduğu öğrenilen 3 tabanca ile 100 adet mermi bulundu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Kazım E., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde olay sırasında büyük bir kaos yaşandığını boğuşma sırasında silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

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#Ümraniye#Cinayet#Emrah Güner

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