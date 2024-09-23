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Ümraniye'de denetim noktasında silahlı saldırı: 2 polis yaralı

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#Ümraniye#Polis#Silahlı Saldırı
Ümraniyede denetim noktasında silahlı saldırı: 2 polis yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 01:33

Ümraniye'de polisin denetim noktasında silahlı saldırı gerçekleşti. Polis tarafından durdurulan şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı. Şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri denetim noktasında çalışma yaparken bu sırada oraya gelen bir kişiyi kontrolden geçirmek istedi. Şüpheli bu sırada direnirken arbede yaşandı. Polisin silahını alan şüpheli, oradaki polislere kurşun yağdırırken, ekipler de anında karşılık verdi. Bu sırada biri kadın polis olmak üzere 2 polis yaralandı. Şüpheli ise oradan kaçtıktan kısa bir süre sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polisler, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar yer alırken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı. Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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#Ümraniye#Polis#Silahlı Saldırı

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