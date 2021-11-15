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Ümraniye'de dehşet öncesi aşırı hız!

#Ümraniye#Trafik#Kaza

Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kazaya neden olan sürücünün, kazadan saniyeler öncesinde aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 16.45 sıralarında Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta medyana geldi. Kavşaktaki 4 otomobil, panelvan ve servis minibüsü birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya neden olan aracın ise aşırı hızlı bir şekilde ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

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MOTOSİKLETLİ KURYEYİ DE TEĞET GEÇMİŞ

Kaza öncesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin motosikletli kuryenin yanından hızla geçtiği ve motosikletin bir anda devrildiği görülüyor. Hız kesmeyen aracın kavşağa doğru gittiği görülüyor.

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#Ümraniye#Trafik#Kaza

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