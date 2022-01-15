Ümraniye'de çalışma yapılan yolda otomobiller çarpıştı

Haberin Devamı

Kaza saat 10.30 sıralarında Ümraniye, Şenol Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre Songül Karataş'ın kullandığı 34 DP 9085 plakalı otomobil, altyapı çalışmalarının ardından asfaltla yolun kapatılmaması nedeniyle oluşan çukura girdi. Karataş, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı yönden gelen Yonca Yalçınkaya yönetimindeki 34 YNC 52 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu iki sürücü ve araçlarda bulunan Berra Karataş ile Yusuf Yalçınkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından açıldı.

Haberin Devamı

Çevredekiler yolda çok fazla kaza olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Kazayı gören Adem Yıldız Burada uzun süredir asfaltlama çalışmasının yapılmadığını, oluşan çukur nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiğini söyledi.