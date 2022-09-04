Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı kamerada

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Olay, 23 Temmuz'da Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi F.A., boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi F.A. ve kardeşi Y.A. tarafından 10 aydır takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan F.A. çıkmalarını beklerken yanına gelen Ö.Ş ile selamlaştı. Eşi F.A. ve kardeşi Y.A, bir erkekle selamlaştığını gördükleri F.A.'ya demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine iki kardeş, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan F.A., Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kolu kırıldığı tespit edilen F.A.'ya platin takıldı. F.A. can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı ise saldırıyı gerçekleştiren F.A. hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.
YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan F.A, "Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim" dedi.
"SEN BİZİM NAMUSUMUZSUN DİYEREK DARBETTİLER SAKAT KALDIM, KORUMA İSTİYORUM"
Demirle yapılan saldırının ardından ameliyat olduğunu belirten F.A., "Çocuğu okula götürürken orada başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat daha attı.
"TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDUK"
F.A.'nın Avukat Saim Antlı ise F.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını vurgulayarak, "İlk boşanma davasını biz açmak istemiştik fakat 2 hafta sonra elimize tebligat geldi. Bizim aleyhimize bir davanın başlatıldığını gördük. Dava yaklaşık 5 ay önce açıldı. 5 ayın sonunda bu olay yaşandı. Yaklaşık 12 defa savcılık üzerinden karşılıklı şekilde şikayet durumu söz konusu olmuş. Aslında sadece boşanma davasını takip edecektik, burada kadına karşı bir şiddet söz konusu oldu.
Koruma kararı da ihlal edilince konunun bu duruma geldiğini anladık. Şu an hala koruma kararı var. Savcılık bu anlamda değerlendirme yaptı. İfadeler gereği haksız tahrik olduğunu düşündüğünden kaynaklı bir tutuklama gerçekleşmemiş ama tutuklamanın yapılması adına tutuklama talebinde bulunduk" şeklinde konuştu.
DEMİRLE SALDIRI KAMERADA
Öte yandan F.A. ve kardeşi Y.A'nın F.A.'ya demir sopayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde biriyle konuştuğu, ardından koşarak gelen iki kardeşten birinin demir sopayla kadına saldırdığı, diğerinin ise o anları cep telefonuyla çekmeye çalıştığı görülüyor.