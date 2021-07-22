Ümraniye'de bıçaklı saldırgan alarmı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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