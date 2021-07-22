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Gündem
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL(DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de bıçaklı saldırgan alarmı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

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Ümraniye'de bıçaklı saldırgan alarmı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Ümraniye'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine  gelen polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde  yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga  ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından  13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  

Ümraniyede bıçaklı saldırgan alarmı Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

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