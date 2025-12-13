×
Ümraniye'de Atatürk’ün portresine tükürmüştü: Kurye gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 16:18

Ümraniye'de sipariş teslim etmek için girdiği sitenin asansöründe asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yerinden çıkararak tükürdüğü belirlenen kurye, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 10 Aralık’ta Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siteye sipariş getiren kurye, asansör içerisinde bulunan Atatürk portresine tükürdü. Ardından yerinden çıkardıktan sonra portreyi yanında götürdüğü anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin çalıştığı iş yerini tespit etti. Kimliği belirlenen G.K. (28), Atakent’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

