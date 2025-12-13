Ümraniye'de Atatürk’ün portresine tükürmüştü: Kurye gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, 10 Aralık’ta Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siteye sipariş getiren kurye, asansör içerisinde bulunan Atatürk portresine tükürdü. Ardından yerinden çıkardıktan sonra portreyi yanında götürdüğü anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin çalıştığı iş yerini tespit etti. Kimliği belirlenen G.K. (28), Atakent’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.