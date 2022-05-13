Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ümraniye'de 8 katlı binada yangın

#Yangın#Ümraniye#İstanbul
Ümraniyede 8 katlı binada yangın

Ümraniye'de 8 katlı 7.katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar kendilerini sokağa atarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberin Devamı

Esenevler Mahallesi Bronz Sokaktaki 8 katlı binanın 7 katındaki dairede saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binadakiler komşular tarafından uyarılarak sokağa indiler. Polis, çevre güvenliğini alarak çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri merdivenle yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol atına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.

Ümraniyede 8 katlı binada yangın



Görgü tanığı Esma Yıldız "Arkadaşım 'balkonda yangın çıktı' dedi. Baktığımızda yoğun duman vardı. Binadakilere haber verdik. İtfaiyeyi aradık. Dairede kimse yok herhalde" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Ümraniye#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

#Kira
Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

#Evlilik Teklifi
Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline

BAKMADAN GEÇME!

Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

#Kira
Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

#Evlilik Teklifi
Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline