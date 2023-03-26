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Ümraniye'de 5 katlı binada yangın paniği

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#Ümraniye#İstanbul#Yangın
Ümraniyede 5 katlı binada yangın paniği
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 09:22

Ümraniye'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının ise dizüstü bilgisayarın şarj adaptörünün patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Şair Nesimi Sokak üzerindeki 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Habil Koç, Süreyya Koç ve küçük kızları Nisanur Koç'un yaşadığı dairede iddiaya göre dizüstü bilgisayarın şarj adaptörü büyük bir gürültüyle patlayarak yangın çıkmasına neden oldu.

Ümraniyede 5 katlı binada yangın paniği

DUMANDAN ETKİLENEN AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Dumanları fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanın birinci katında oturan Erdal Baygül ise en üst kata çıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Anne, baba ve kızları ile bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen Baba Habil Koç, Anne Süreyya Koç ile kızları Nisanur Koç ambulansta tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

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Ümraniyede 5 katlı binada yangın paniği

Bir bina sakini, "Sabah saat 08.30'da çok hızlı bir şekilde kapılarımıza vurularak uyandırıldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda sinirlerim de gerçekten çok bozuk. Geçmiş olsun diyecek bir şey yok. Doğalgaz diyorlar ama bilmiyorum" dedi.

Ümraniyede 5 katlı binada yangın paniği

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#Ümraniye#İstanbul#Yangın

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