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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKAMZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.07.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında yangın

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Ümraniye'de izolasyon çalışmalarının yapıldığı 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak'taki 10 katlı binanın çatısında çıktı. İzolasyon çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın için çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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