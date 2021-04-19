Ümraniye TEM'de trafiği kilitleyen kaza!
Ümraniye TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yoldaki 3 otomobilin birbirine girdiği kazada 34 BIS 486 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik kilitlendi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kaza yapan otomobillerin çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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