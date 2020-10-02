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Murat KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Ümraniye TEM'de kamyonet devrildi! Trafik oluştu... 

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Ümraniye TEM'de kamyonet devrildi! Trafik oluştu... 
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Ümraniye, TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi. Kamyonet şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet, iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Ümraniye TEMde kamyonet devrildi Trafik oluştu...


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