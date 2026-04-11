Ümraniye TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 22.15 sıralarında TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dudullu-Ataşehir yönünde seyir halinde olan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iki şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kapanan şeritlerin yeniden açılmasıyla trafik normal seyrine döndü.