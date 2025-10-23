×
HABERLERGündem Haberleri

Umman ile ticaret hacmi büyüyecek... Bakan Kacır, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef ile bir araya geldi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 21:48

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile yaptığı görüşme sonrası, “Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında geldikleri Umman’da, Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said başkanlıklarında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldıklarını bildirdi.

Bakan Kacır açıklamasında, Ummanlı mevkidaşı ile devlet başkanlarının huzurunda endüstriyel iş birliği ile bilim, teknoloji ve yenilik iş birliği anlaşmalarını teati ettiklerini ifade etti.

Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da bulunduğunu belirten Kacır, Türkiye ve Umman iş birliğiyle ortak sanayi bölgeleri kurmak, Ar-Ge projeleri ve teknoparklar konusunda ortak adımlar atmak üzere çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

#Mehmet Fatih Kacır#Umman#Ticaret

