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UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

#Ukrayna#Romanya#UMKE

Ukrayna’dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları sınır kapısında sağlık taramasından geçiriliyor.

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Ukrayna’dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle zaman zaman 35 - 40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya’ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na geliyor.

UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

Pasaport işlemlerinden ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçiriliyor.

UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet veriyor.

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Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye gitmek üzere uğurlanıyor.

UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

 

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#Ukrayna#Romanya#UMKE

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