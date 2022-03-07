UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

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Ukrayna’dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle zaman zaman 35 - 40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya’ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na geliyor.

Pasaport işlemlerinden ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet veriyor.

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Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye gitmek üzere uğurlanıyor.