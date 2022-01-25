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UMKE ekipleri, kanser hastası yaşlı amcaya karlı yolları aşarak ulaştı

#Istanbul#UMKE#Kar Yağışı

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kanser hastası yaşlı amcaya 4x4 ambulanslarla karlı yolları aşarak ulaştı.

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Sağlık Bakanlığı UMKE ve 112 acil sağlık hizmetleri personeli, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını gün boyu aralıksız sürdürdü.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nden 112 acil çağrı merkezine yapılan aramada akciğer kanseri hastası yaşlı adamın solunum sıkıntısı ve yoğun ağrı şikayetleri bildirildi. Yaşlı adama ulaşmak için harekete geçen 112 ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, UMKE ekiplerinden yardım istendi.

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UMKE ekiplerinin 4x4 ambulansı ile yaklaşık 1 saatlik mücadelesiyle tamamen karla kaplanan yollar aşılarak yaşlı amcanın adresine ulaşıldı.

Hastayı muayene eden ekipler, solunum sıkıntısı gidererek yarasına pansuman yaptı. Hastanın pandemi nedeniyle hastaneye gitmek istememesi ekipler evden ayrılarak kar mesaisini sürdürdü.

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UMKE ekiplerinin kanser hastası yaşlı amcaya ulaşma çabası ve zorlu kar mesaisi kameraya da yansıdı.

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