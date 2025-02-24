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UMKE ekibi zorlu şartlarda 81 yaşındaki hastaya ulaştı

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#Zonguldak#UMKE#İmdat Ünver
UMKE ekibi zorlu şartlarda 81 yaşındaki hastaya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 00:51

Zonguldak'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar nedeniyle kapanan yolda 500 metrelik rampayı aşarak 81 yaşındaki hastaya ulaştı.

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Zonguldak merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki İmdat Ünver, solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Ancak yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ambulans ekibi hastaya ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine hızla harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava ve yol şartlarına rağmen Ünver’in evine ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki dik rampayı aşarak hastaya ulaşan ekip, özel kombinasyon sedye kullanarak Ünver’i güvenli bir şekilde taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşlı adam Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

UMKE ekibi zorlu şartlarda 81 yaşındaki hastaya ulaştı

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#Zonguldak#UMKE#İmdat Ünver

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