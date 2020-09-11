Ümitcan Uygun kimdir nereli?
Ankara'da intihar ederek yaşamını sonlandıran Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun, olayın detaylarını araştıran televizyon programlarında da isminin anılması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Aleyna Çakır'ı darp ettiği anların ardından yayınladığı video ile gündeme gelen Ümitcan Uygun, genç kızın ölümünde rol oynadığı düşüncesiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Ümitcan Uygun kimdir nereli? İşte, o detaylar
Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.
Ümitcan Uygun kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın intihar ederek ölümünün ardından Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.
Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'nın yaptığı açıklamalara göre Ümitcan Uygun'un stüdyoya nasıl silah getirebileceğini araştırdığı da son gündemlere arasında yer aldı.
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