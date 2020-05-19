Ümit Yaşar Oğuzcan Kimdir? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

İlk şiirlerini birkaç ünlü dergide yayınlayarak beğenilen şiirleri ile en güzel şairlerden biridir. Karamsar olan, hüzünlü olan Ümit Yaşar Oğuzcan 58 yaşında hayat veda etmiştir. Kendisini şiirleri ile birlikte ölüme hep yakın hissetmiştir.

Ümit Yaşar Oğuzcan Kimdir?

Ümit Yaşar Oğuzcan 1926 yılının 22 Ağustos gününde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Güzide olan ve babasının adı ise Lütfi olan Ümit Yaşar Oğuzcan sevilen şiirleri ile Türk Edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Tarsus’ta doğan ünlü şair 1984 senesinin 4 Kasım gününde İstanbul’da vefat etmiştir.

Ümit Yaşar Oğuzcan Hayatı

İlköğrenimini 1939 senesine kadar Eskişehir’de gören Oğuzcan ortaokulunu Konya’da okumuştur. Lise döneminde ise Ankara’ya gitmiş ve İncesu’da lise öğrenimini tamamlamıştır. Liseden mezun olmasının hemen ardından ise Osmanlı bankasında çalışmıştır. Babasının işleri sebebi ile1946 senesinde Adana’ya gitmiş ve orada İş Bankasında çalışmaya başlamıştır. İş hayatının düzene girmesi ile birlikte 1948 senesinde eşi olan Özhan Hanımla evlenmiştir.

Evliliklerinin ilk yılının hemen ardından ilk oğulları Vedat doğmuştur. 1951 senesinde tayini Manisa ilinin Turgutlu ilçesine çıkmıştır. 1952 senesinde ise ikinci oğulları olan Lütfi doğmuştur. 1954 senesinde Ankara İş Bankası genel müdürü olarak çalışmış ve 1961 senesinde bankadan ayrılıp İstanbul’a gitmiştir. Yayımlamış olduğu şiirler ile popüler olan şair üç defa intihara teşebbüsünde bulunmuştur. Hayatında boşluk olmasından sıkılan ünlü şair Akbank’ta kısa süre çalışıp tekrar İş Bankasına dönmüştür. 1970 senesinde kalp krizi geçirmiş ve 1973 senesinde oğulları olan Vedat’ın intihar etmesi ile çok sarsılmıştır.

Babası 1975 senesinde hayatını kaybetmiş ve bu sene içerisinde davet edilmiş olduğu Kıbrıs, Pakistan ve İran’a gitmiştir. İş Bankasından 1977 yılında emekli olmuş, 178 senesinde ise ikinci eşi olan Ulufer Hanım ile evlenmiştir. Sanattaki 40 senesini 1980 yılında kutlamış ve 1984 yılının 4 Kasım günü hayatını kaybetmiştir.

Ümit Yaşar Oğuzcan Eserleri (Kitapları)

Ümit Yaşar Oğuzcan edebiyat dünyasına çok sayıda eser bırakmıştır. Eserlerini sıralayalım:

Seninle Ölmek İstiyorum

Üstüme Varma İstanbul

Hüzün Şarkıları

Bir Gün Anlarsın

Taşlar ve Başlar

Biraz Kül Biraz Duman

Seni Sevmek

Toprak Olana Kadar

Ben Seni Sevdim mi

Halktan Yana

Önce Sen Sonra Sen

Rubailer

Yalan Bitti

En Eski Yalnızlığımdır

Aşk Benim

İnsanoğlu

Dillere Destan

Bir Daha Ölmek

İki Kişiye Bir Dünya

Beni Unutma

Karanlığın Gözleri

Ümit Yaşar Oğuzcan Sözleri

“Boşuna değil pazarları sevmeyişim. Durup durup içimin kararması, gözlerimin dolması apansız boşuna değil. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı”

“Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın, öylesine yıktın ki bütün inançlarımı; beni bensiz bıraktın; beni sensiz bıraktın. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı”

Ümit Yaşar Oğuzcan Şiirleri

Ölüm ile hayat arasındaki çizgiye sığdırmıştır şiirlerini ünlü şair. Özellikle oğlu Vedat’ın intihar ederek yaşamına son vermesinin ardından oldukça uzunca bir süre yas tutmuştur. Oğlunun ölümü ve ölüm ile ilgili kendisinin üzerindeki etkilerini şiirlerinde mükemmel şekilde yansıtmıştır. Oğlunu kaybettikten sonra babasını kaybetmesi ile belirli bir süre yaşamdan uzak kalmak istemiştir. Yapmış olduğu evlilikler, yaşamış olduğu aşklarda şiirlerinde kendisine yer bulmuştur.

“Dinle sevdiğim, bu ayrılık saatidir.

Dünya var olalı beri çirkin ve soğuk,

Erken içeceğimiz bir ilaç gibi.

Tadı dudaklarımızda acımsı, buruk.

Bu saatte gözyaşları, yeminler,

Boş bir tesellidir inandığımız.

Perde kapanıyor, film bitiyor işte,

O hiç bitmeyecek sandığımız...

Görüyorsun, konuşacak bir şeyimiz kalmadı.

Sadece bakışlarımızda hüzün.

İşte ayrılık bu; hiç beklemediğimiz...

O ikiz kardeşi ölümün.”