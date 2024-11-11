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Ümit Uysal'dan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama

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#Muratpaşa#Silah#Ümit Uysal
Ümit Uysaldan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 14:16

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihanr girişiminde bulunan oğlu E.U.'nun (17) sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Uysal, “Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı" dedi.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu E.U., 8 Kasım günü evinde tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son vermek istedi. Başkan Uysal, hastanede ameliyata alınan oğlu E.U.'nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

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#Muratpaşa#Silah#Ümit Uysal

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