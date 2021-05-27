Ümit Özdağ’ın bilgisine başvuruldu

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında, Kavuncu’nun ‘FETÖ’cü olduğunu iddia etmişti. Özdağ’ın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

PARAŞÜTLE GETİRİLMEYE İSYAN

Başsavcılığa davet edilip bilgisine başvurulan Ümit Özdağ, adliye çıkışında şunları söyledi: “İYİ Parti Atatürk’e, İstiklal Harbi’ne, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı vatansever Türk milliyetçisi insanlar tarafından kurulmuş bir partidir. Bugün yaşananlar onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımız, paraşütle FETÖ iltisaklıların partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur. Diğer partilerde ne kadar FETÖ’cü veya FETÖ iltisaklı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ’cü olur ne PKK sempatizanı olur ne de başka terör örgütüyle iltisaklı kişi olur. ”

KAVUNCU DA ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Buğra Kavuncu da 21 Ekim 2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Ümit Özdağ hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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