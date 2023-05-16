Ümit Özdağ’dan ‘özür’ tweet’i

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Seçimlerde yüzde 2.44 alan ATA İttifakı’nın ortağı Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ, Twitter’dan şu sözleri paylaştı: “Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyet’imizin 100. yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. İkinci turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için Dr. Sinan Oğan ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız.”