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Ümit Özdağ’dan ‘özür’ tweet’i

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Seçim
Ümit Özdağ’dan ‘özür’ tweet’i
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Seçimlerde yüzde 2.44 alan ATA İttifakı’nın ortağı Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ, Twitter’dan özür diledi.

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Seçimlerde yüzde 2.44 alan ATA İttifakı’nın ortağı Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ, Twitter’dan şu sözleri paylaştı: “Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyet’imizin 100. yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. İkinci turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için Dr. Sinan Oğan ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız.”

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Seçim

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