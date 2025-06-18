Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay hapis ve tahliye

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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya Ümit Özdağ ile avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada mütalaayı açıklayan savcının yerine gelen yeni savcı, önceki mütalaada yer verilmeyen ‘zincirleme’ maddesini de ekleyerek “Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis talep etti.

ARADA 4 SENE VAR

Ümit Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren son savunmasında özetle şöyle konuştu: “18 Nisan 2020’de bir internet sitesi haberini paylaşmam, 30 Haziran 2024’te Kayseri’de çıkan olaylar için nasıl ‘tereddütte yer vermeyecek şekilde tehlike’ ortaya çıkararak açıklık ölçütünü oluşturur? Ve benim bu paylaşımı yaptığım tarih ile Kayseri olayları arasında 4 sene var. 4.5 aydır bunlardan dolayı yatıyorum ben. 4.5 yıl hapis cezası alsam zaten bu kadar yatardım.”

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Ümit Özdağ’ı ‘Basın yolu ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine karar verdi.

Zafer Partisi avukatlarından Sevda Gül Tuncer, Özdağ’ın yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, “Karara göre Ümit Hoca’nın yatarı 2 ay oluyor. Verilen cezaya göre alacaklı.” dedi.

HAKARET DAVASI DEVAM

Ümit Özdağ “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla gözaltına alınmış ve 21 Ocak 2025’te tutuklanmıştı. Özdağ’ın, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanması devam ediyor.

PARTİLİLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Ümit Özdağ, tahliyesinin ardından cezaevinin yakınında bekleyen Zafer Partililer tarafından karşılandı. Özdağ, burada yaptığı basın açıklamasında, 149 gündür nöbet tutan partililere teşekkür ederek, “Evet bugün tahliye oldum ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim. Ama bunun İstinaf’ı var, Yargıtay’ı var. Ve göreceksiniz beraat edeceğiz” dedi.