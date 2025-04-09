Ümit Özdağ’a 2-8 yıl hapis istendi

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İddianamede Özdağ hakkında siyasi yasak talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 21 Ocak 2025’te tutuklanmıştı. Soruşturmada, Özdağ’ın, 2020-2024 yılları arasında Kayseri’deki olaylarla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımları delil olarak gösterilmişti. Ayrıca bu tarihlerden sonra yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer mahiyette yabancı uyruklu ve mültecilere yönelik halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımının bulunduğu öne sürülmüştü.