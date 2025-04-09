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Ümit Özdağ’a 2-8 yıl hapis istendi

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Özdağ#Hapis Cezası#İddianame
Ümit Özdağ’a 2-8 yıl hapis istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, zincirleme şekilde ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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İddianamede Özdağ hakkında siyasi yasak talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 21 Ocak 2025’te tutuklanmıştı. Soruşturmada, Özdağ’ın, 2020-2024 yılları arasında Kayseri’deki olaylarla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımları delil olarak gösterilmişti. Ayrıca bu tarihlerden sonra yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer mahiyette yabancı uyruklu ve mültecilere yönelik halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımının bulunduğu öne sürülmüştü. 

 

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#Ümit Özdağ#Hapis Cezası#İddianame

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